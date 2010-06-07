رئيس الجمهورية يوجه قضاة أقليم عدن البت في القضايا

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عدن برس/سبأ-

واتخاذ ازاءها ما يلزم . وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء القضاة رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف المتخصصة بسرعة العمل الميداني والنزول الى السجون واماكن التوقيف والاحتجاز للبت في القضايا بحسب نوعيتها وتخصصهاواتخاذ ازاءها ما يلزم .

كما وجه رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن السلطات القضائية والنيابية باقليم عدن بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور علي ناصر سالم ووزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد والمحامي العام الاول القاضي جمال محمد عمر ، الحكومة ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى بتهيئة وتوفير المناخات اللازمة لذلك من حيث الكادر والبنى التحتية والحقوق والمستحقات العاجلة.

وفي اللقاء رحب الرئيس بالجميع..مشيدا بمنتسبي القضاء والدور الذي يقع على عاتقهم في ارساء قيم العدل وخلق الطمانينة والاستقرار باعتبارهم يمثلون حجر الزاوية واحد اضلع السلطات الثلاث..لافتا الى اهمية المرحلة واستثنائيتها التي تتطلب شحذ الهمم وتظافر الجهود لمواجهة الصعاب والتحديات والانطلاق صوب المستقبل المنشود.

من جانبهم عبر القضاه من خلال مداخلاتهم واحاديثهم عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس والجهود التي يبذلها في اطار المسؤليات الجسيمة التي يتحملها وتقع على عاتقه في اطار مهامه الوطنية الجسيمة، واضعين صورة شاملة لفخامة الرئيس عن واقع القضاء وما طاله من تخريب ودمار جراء الحرب الانقلابية الضالمة التي طال عبثها مجمل اركان السلطة القضائية وبناها التحتية في محافظات اقليم عدن فضلا عن شحة الامكانيات ومستحقات القضاة التي صادرها الانقلابيين طوال عامين مضت وتسخيرها لمجهودهم الحربي قبل ان يتخذ فخامة الرئيس قراره الحكيم بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.

وتطلع القضاه الى ان يكون العام الحالي 2017م عام الخير والسلام لليمن والتحول الايجابي في عمل المؤسسات الحكومية ومنها السلطات القضائية التي لن يتثبت الامن والاستقرار الا باعلاء راية العدل والقضاء لمصلحة المواطن وحفظ كرامته وحقوقه.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.