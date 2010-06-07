الرئيس هادي يعين رئيساً جديداً لهيئة الطيران المدني والأرصاد

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عدن برس / خاص -
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً جديداً رقم 158 لسنة 2016م قضى بتعيين كابتن طيار صالح سليم بن نهيد رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وأمر الرئيس هادي، بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره في الـ 14 من شهر ديسمبر عام 2016م، ونشره في الجريدة الرسمية.
الجدير بالذكر أن كابتن طيار سليم يعد أحد كفاءات طيران اليمدا، وهو أحد أبناء مدينة جعار محافظة أبين، ويتميز بالكفاءة والمهارات العالية في مجال الطيران، كما يتحلى بالنزاهة، بحسب شهادات الكثير من المختصين في مجال الطيران المدني والأرصاد.
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
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