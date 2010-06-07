تعز..ثلاثون ألف اسرة نازحة لا يتوفر لها الإيواء والمساعدات معدومة

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ألاخبار

الجيش والمقاومة يستعيدان موقعاً جديداً من الانقلابيين بعسيلان في شبوة

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عدن برس الثلاثاء, 03 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
استعادت قوات الجيش والمقاومة في محافظة شبوة، اليوم، السيطرة على موقع جديد غرب مديرية عسيلان من قبضة ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، عقب معارك مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى غالبيتهم من الانقلابيين.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت الميليشيات الانقلابية في مواقع الصفحة وشعب عيينه والحمى والهجر وحيد بن عقيل، وألحقت الغارات خسائر بالأرواح والعتاد العسكري بصفوف ميليشيا الحوثي وصالح.  
وأكد مصدر عسكري في شبوة لـ"عدن برس"، سيطرة القوات التابعة للواء 26 ميكا والمقاومة على موقع المقيربة في منطقة الساق غرب عسيلان، بعد المواجهات المسلحة بين الجانبين، وأدت إلى مصرع نحو ثمانية وإصابة آخرين من ميليشيا الحوثي وصالح، ومقتل خمسة من رجال الجيش والمقاومة.

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