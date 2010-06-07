الزُبيدي: نسعى لشراكة حقيقية مع المنظمات الدولية بعيداً عن التحزب والتسييس

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عدن برس / خاص -

أكد اللواء / عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن استعداد السلطة المحلية لإقامة شراكة حقيقية مع المنظمات الدولية التي تقدم الخدمات الإنسانية والتوعوية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها بعيداً عن العمل الحزبي والتسييس حتى لاتتحول هذه المنظمات إلى غطاء لتمويل الارهاب.

كما جدد محافظ عدن شكره لدول التحالف العربي على دورها في دعم جهود السلطات المحلية، متمنياً أن يكون العام الجديد 2017م عاماً للسلام والمحبة والوئام.

وفي كلمة ألقاها في ورشة العمل التي اقامتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان "آلية العمل بين السلطة المحلية والمنظمات الأممية والدولية الغير حكومية الأجنبية والعربية"، قال المحافظ الزُبيدي: إن السلطة المحلية في العاصمة عدن سوف تسخر كافة الجهود والإمكانيات لتذليل وتسهيل الصعوبات أمام عمل تلك المنظمات بما يمكنها من تنفيذ أعمالها الإنسانية.

وأضاف: منذ تولينا السلطة في العاصمة عدن وفي ظروف معقدة يعلمها الجميع وعاشتها عدن عقب الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية الحوثية والعفاشية وما خلفته من دمار وانهيار كامل في جميع المجالات والمؤسسات في العاصمة عدن، وفرت المناخات الملائمة لتسيد الجماعات الضآلة وانتشارها في معظم مناطق العاصمة، إلا إننا ومنذ ذلك الحين أولينا اهتماماً كبيراً بمكتب التخطيط والتعاون الدولي كاهتمام منا بالمنظمات الدولية والأممية غير الحكومية باعتبار أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي يمثل حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية وهذه المنظمات الأممية والدولية.

وأشار إلى أنهم عملوا من خلال مكتب التخطيط والتعاون الدولي على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم والمساندة لهذه المنظمات لتتمكن من تأدية رسالتها وتنفيذ مشاريعها وتوفير الحماية الأمنية لها، وأنه في إطار دعمهم لتلك المنظمات الدولية عقدوا العديد من اللقاءات مع الوفود الأجنبية التي زارت عدن، وناقشوا معهم الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب ودور هذه المنظمات في مساعدة المجتمع وتقديم الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية.

وثمن الجهود التي تبذلها إدارة مكتب التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة عدن من خلال تنظيم هذه الورشة بالشراكة مع المنظمات الداعمة، وتمنى للقائمين عليها النجاح والخروج بتوصيات وآليات عمل أكثر فاعلية وشفافية ومصداقية تلتزم بالعمل المؤسسي وتحت إشراف وعلم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة عدن.