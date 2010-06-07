"صنع في الحافة" تعيد عدن لدورها التنويري تدريجياً

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عدن برس / خاص -

تساهم فرقة خليج عدن بعودة محافظة عدن إلى دورها التنويري تدريجياً من بوابة المسرح وذلك من خلال مسرحية "صنع في الحافة" التي يتم عرضها حالياً والتي بدأت بفكرة من مديرية صيرة وستنتقل إلى بقية مديريات عدن.

ويحتضن معهد جميل غانم للفنون الجميلة العروض المسرحية التي تستهدف طلاب الثانوية العامة، وتحاكي مشاكل الشباب في المجتمع وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف، كما تتليها حلقة نقاش لوضع الحلول للمشاكل التي تناولتها المسرحية.

كما حضر محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ومدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، ووكيل عدن محمد نصر الشاذلي العرض المسرحي بمبنى معهد الفنون الجميلة بمديرية صيرة "كريتر" عدن، وكان في استقبالهم مدير عام صيرة خالد سيدو، ومدير معهد جميل غانم الدكتور عبدالسلام عامر، ومديرة صندوق التراث وردة البحيري، ورئيس تحرير برنامج الحزم والأمل قناة أبوظبي الفضائية ياسر فيصل عبدالله وممثل عن القناة التلفزيونية الهولندية.

وكافئ ممثل قناة أبوظبي فريق العمل المسرحي بمائتين ألف ريال يمني مقدمة من قناة أبوظبي الفضائية والتي تكفلت برعاية بقية العروض القادمة إضافة إلى القناة الهولندية الفضائية كتشجيع استمراريتها ونجاحها.

وفي نهاية العرض أكد كل من محافظ عدن الزُبيدي، ومدير أمن عدن شائع، ومدير صيرة سيدو، دعمهم لمثل هذه الفعاليات لتطبيع الحياة في المدن المحررة.