إصابة جنديين في ثاني هجوم للقاعدة خلال أربعة وعشرين ساعة بأبين

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عدن برس / خاص -

أُصيب جنديان بجروح مختلفة، اليوم، في هجوم مسلح شنته عناصر مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة استهدف نقطة أمنية شرق مدينة زنجبار محافظة أبين.

وقال مصدر أمني إن مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة هاجموا نقطة مثلث الخبر - الوضيع الواقعة على الخط الدولي الذي يربط محافظتي عدن وحضرموت.

ويعد الهجوم هو الثاني في غضون 24 ساعة، حيث نصبت عناصر القاعدة، أمس، كميناً مسلحاً لقوة عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني كانت في طريقها من زنجبار صوب منطقة موجان في جبال المراقشة على الطريق بين أحور وشقرة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة نحو ثمانية آخرين.