ارتيريا تسلم اليمن ثمانية صيادين بعد احتجازهم اشهر

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عدن برس/خاص-

أفرجت السلطات الارتيرية اليوم الأربعاء عن دفعة ثانية من صياديين اليمنيين كانت تحتجزهم منذ أشهر.

ووصل صباح اليوم الى ميناء الحديدة غرب اليمن ثمانية صيادين يمنيين ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم من قبل السلطات الإرتيرية الى 44 صيادا في غضون شهر.

وتحتجز السلطات الأرتيرية بين الحين والآخر مجموعات من الصيادين اليمنيين الذين يمارسون الاصطياد في مياه البحر الأحمر بذريعة دخولهم في المياه الإقليمية الأريتيرية.

وبينما ينشط صيادون من دول كمصر وارتيريا في المياة الاقليمية اليمنية يلاقى الصيادون اليمنيون اجراءات تعسفية في المقابل حينما يتسبب هيجان البحر في سحبهم الى مياه الاقليمية لتلك الدول.