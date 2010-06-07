تعز..تكتل جديد بين سلفيون والمؤتمر الشعبي لدعم المقاومة

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عدن برس/خاص-

الؤتمر الشعبي الجناح المؤيد للرئيس هادي وذلك بهدف التنسيق والتعاون لدعم المقاومة الشعبية على مواجهة الإنقلابيين. أعلن في تعز وسط اليمن اليوم الأربعاء تشكيل تكتل جديد يضم أحد فصائل السلفيين وقيادةالؤتمر الشعبي الجناح المؤيد للرئيس هادي وذلك بهدف التنسيق والتعاون لدعم المقاومة الشعبية على مواجهة الإنقلابيين.

وكان الطرفين عقدا أمس الثلاثاء "اللقاء الوطني المشترك" لبحث التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يخدم الشرعية والمعركة ضد مليشيات الحوثي وصالح.

وصدر عقب نقاشات مطولة حتى وقت متأخر من الليل بيان دعا بقية التيارات والقوى السياسية إلى الإنضمام لهذا التكتل الذي ضم فصيلاً من السلفيين في تعز يقوده عادل عبده فارع (أبو العباس) وقيادة المؤتمر الشعبي المؤيدة للرئيس عبدربه منصور هادي ممثلة في وكيل المحافظة عارف جامل.

وجاءت الخطوة في وقت أعلن مجموعة من النشطاء والقيادات الحزبية قبل أشهر عن تأسيس ما سمي ب"التكتل المدني" وأثار ناطقه الرسمي ضجة بتصريحاته الداعية إلى تصحيح مسار المقاومة.