محافظ أبين يناقش تفعيل أداء الاجهزة التنفيذية والأمنية

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ألاخبار

اليمن:افشال عملية تهريب اثار من تعز الى صنعاء

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عدن برس الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
قال مسؤول محلي في تعز اليوم الاربعاء أن الجيش الوطني احبط عملية تهريب شحنة آثار قيمة عبر المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة.
وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر إسمه أن نقطة تفتيش لقوات الجيش الحكومي في منطقة الضباب الواقعة تحت سيطرة المقاومة الشعبية ضبطت ليل أمس عشرات القطع الآثرية مخبئة في شاحنتين اثناء عبورها بالمدخل الجنوبي الغربي للمدينة محاولة تهريبها الى صنعاء.
 
وتعود القطع الاثرية الذهبية الى عهد الدولة السبئية واخرى دويلات قديمة وتقدر قيمتها بملايين الريالات.
 
ولم يستبعد المسؤول نجاح عصابات تهريب الاثار في وقت سابق على تمرير شحنات في وقت لا تزال المدينة تشهد معاركا ضارية على مختلف الجبهات القتالية.
 
وقال سكان أن شحنة الاثار المهربة ربما سرقت من المتحف الوطني والمواقع الاثرية الواقعة في جنوب مدينة تعز.
 
وخلال الشهور الفائتة تعرضت قلعة القاهرة التاريخية جنوب تعز لقصف المدفعي من قبل مليشيا الحوثي وصالح فيما فجر متشددون مبان أثرية تعود الى العصور الاسلامية الأولى.
 
ومنذ سنوات تتعرض الآثار اليمنية للتهريب وبيعها في الخارج بثمن بخس.
 
 
 
 

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