محافظ أبين يناقش تفعيل أداء الاجهزة التنفيذية والأمنية

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عدن برس / سبأ -

تفقد محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم السقطري اليوم سير العمل بمشروع توسعة ميناء حولاف في المحافظة الممول من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

واستمع المحافظ السقطري من مهندسي المشروع الى شرح عن سير العمل في توسعة الميناء بطول 110 أمتار والذي سيمكن الميناء من استيعاب أكثر من سفينة في ذات الوقت.

وشدد على بذل المزيد من الجهود لانجاز المشروع في الوقت المحدد وبحسب المواصفات المعدة سلفا كونه من أهم المشاريع الذي تعول عليها سقطرى في تعزيز التنمية للارخبيل وفتح آفاق استثمارية جديدة تلبي طموح محافظة سقطرى.

كما اطلع محافظ سقطرى على نشاط الميناء التجاري واعمال التفريغ للبضائع في الرصيف .. مستمعاً من مدير الميناء الى شرح عن نشاط الميناء، وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ نشاط الميناء الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتوفير احتياجات سقطرى من كافة البضائع.