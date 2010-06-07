محافظ أبين يناقش تفعيل أداء الاجهزة التنفيذية والأمنية

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عدن برس/فضل الشبيبي-

مجمع سكن المحافظ الذي تعرض لتدميرين إرهابيين من قبل القاعدة ومليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المتمردة . عقد اليوم الأربعاء بقرية الشيخ عبدالله بمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن اجتماع موسع للقيادات التنفيذية والامنية والعسكرية برئاسة محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي وذلك بجوارمجمع سكن المحافظ الذي تعرض لتدميرين إرهابيين من قبل القاعدة ومليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المتمردة .

وقال محافظ ابين من هذا المبنى المدمر من قبل مليشيات الحوثي وصالح والقاعدة ندير اجتماعنا اليوم كتاكيد حقيقي وملموس وواقعي لهول التدمير والخراب المغول الذي تعرضت له محافظة ابين خلال حربين مدمرتين من القاعدة في 2011م ومن مليشيات الحوثي وصالح في مارس 2015م والتي سحقت كل اشكال البنية التحتية واشكال الحياة الانسانية ومن ضمنها هذا المجمع السكني الذي تجاوزت ثلاثمائة مليون ريال ولم يعد أي موقع مناسب لعقد الاجتماعات بعد تخريب كل المؤسسات والمباني الحكومية ودون ان تكون هناك لفتة حقيقة لبدء التعمير لهذه المحافظة التي كانت ذات يوم رمزا للنهضة الزراعية والسمكية والتعليمية والحضرية عموما ، لافتا الى اهمية تفعيل الانشطة الخدمية الاساسية المرتبطة بحياة المواطنين في الصحة والتعليم والكهرباء والمياة والاشغال العامة والطرقات وصحة البيئة.

ودعا المحافظ مدراء عموم فروع الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مضاعفة جهودهم لتقديم افضل الخدمات لمواطني المحافظة موجها مدير عام المالية بسرعة استكمال صرف مرتبات الموظفين للمرافق التي لم تستلم مرتباتهم .

واكد محافظ ابين انه يشاركنا اليوم مدير عام المؤسسة الاقتصادية حيث ستتبنى المؤسسة الاقتصادية عملية اعادة تاهيل عدد من المرافق ، داعيا مدراء العموم الى رفع جميع احتياجاتهم فيما يخص اعادة تاهيل وترميم مرافقهم والتنسيق مع مدير المؤسسة في هذا الخصوص . كما وجه المحافظ في الاجتماع باهمية الانضباط الوظيفي لجميع موظفي الدولة واتخاذ الاجراءات بحق المتغيبين. حضر اللقاء نائب مدير امن المحافظة العقيد الخضر النوب .