تفعيل دور نيابة الأموال العامة على طاولة محافظ عدن

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لجنة التحقيق حول شحنة الأسلحة المضبوطة في حالمين تصدر تقريرها

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عدن برس الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
أصدرت اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليوم الأربعاء بلاغا صحفيا بشأن نتائج التحقيق فيما نشر من أخبار حول ضبط شاحنة السلاح المزعومة في نقطة لتفتيش في مديرية حالمين ردفان بمحافظة لحج أوضحت  فيه النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد التحري والنزول الميداني والتقصي وجمع الإستدلالات والتقرير الذي رفعته إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب والمكون من خمس (5) صفحات والموضح فيه خطة وآلية العمل والنتائج والإستدلالات التي توصلت إليها اللجنة . 
 
وأشارت اللجنة في تقريرها  إلى قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب رقم ( 1 ) للعام 2017م الصادر بتاريخ 01 / 01 / 2017م بشأن تشكيل لجنة للتحقيق فيما نشر من أخبار في بعض المواقع الإليكترونية حول ضبط شاحنة السلاح والمزعومة في نقطة التفتيش تقاطع بوران السمح مديرية حالمين م/لحج بتاريخ 31 / 12 / 2016م ، حيث عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق أجتماعا لها صباح الإثنين 02 / 01 / 2017م بحضور جميع أعضاء اللجنة وهم :- 
 
1) اللواء/ علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة
 
2) اللواء / محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة
 
3) اللواء / شلال علي شائع مدير أمن عدن 
 
4) العميد / هادي علي عبيد مدير عام البحث الجنائي   
 
5) العميد / صالح القملي مدبر إدارة البحث الجنائي عدن     
 
6) الرائد / عبدالقوي باعش يكرتير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
 
7) مختار النوبي قائد الحزام الأمني مديرية ردفان وحالمين
 
- وتم في الأجتماع أستعراض قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومهمة اللجنة وتبادل الرأي حول تقصي الحقائق من مصادرها والتحري عن الأسماء التي وردة في الأخبار ونقطة التفتيش في حالمين وعن موضوع التصاريح بخروج القاطرة المزعومة من المنطقة الحرة وحقيقة المواقع التي نشرة هذه المعلومات الخطيرة وبعد النقاش وتبادل الرأي أقرت اللجنة خطة عملها على النحو التالي :-
 
1. تكليف مدير عام شرطة لحج العميد صالح السيد مع فريق بحث جنائي مختص بالنزول إلى مديرية حالمين للتأكد من الآتي :-
- الشخص الذي ورد أسمه أنه قائد نقطة ( إبراهيم الحالمي وإحضاره ) .
- حقيقة التغطية النقطة ( نقطة مفرق بوران السمح ) حالمين التي قيل أنها موجودة .
- التأكد من القاطرة التي قيل أنها تم ضبطها وإحضارها مع المضبوطات إن وجدت .
- إحضار إفادات رسمية موثقة بالشهود عن صحة هذه الواقعة من عدمها .
 
2. تكليف نائب مدير أمن عدن ومدير البحث الجنائي بالنزول إلى المنطقة الحرة للتأكد من سجلات الجمارك عن موضوع الحاويات وفيما إذا أي جهة بإخراج قاطرات أو قاطرات أو حاويات كماش أو ألعاب نارية وغيرها .
 
3.يكلف اللواء محمد مساعد الأمير بالتحري وجمع المعلومات من الواقعة لمعرفته بمنطقة حالمين .
 
4. يكلف مدير عام البحث الجنائي ومدير البحث عدن بالتحري وجمع المعلومات عن المواقع الأخبارية والأعلامية التي تناولة نشر هذه المعلومات للتأكد من مصدر الخبر الأول وبالأسم والهدف من عملية النشر ومة هي الجهات التي تقف خلفها - وإعداد محاضر إستدلال رسمية حول هذه الواقعة .
 
وإستخلصت اللجنة نتائج أعمالها وبعد جمع المعلومات والتحري والنزول الميداني إستنتجت اللجنة الآتي :-
 
- وفقا للخطة أعلاه ومن خلال النزول الميداني إلى الأمن حالمين م/لحج والمنطقة الحرة وجمارك ميناء الحاويات عدن وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات ومقارنتها والتقصي الدقيق للحقائق وأخذ أقوال الشهود والتقارير الرسمية من مدير أمن محافظة لحج والحزام الأمني ردفان والمقاومة الجنوبية حالمين ونتائج لما نشر في المواقع ومقابلة عددا من الشخصيات الأجتماعية في منطقة بوران والسمح م/حالمين وغيرها ، فقد توصلت اللجنة إلى الحقائق التالية :-
 
1) عدم صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل التواصل الأجتماعي عن ضبط قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر في مديرية حالمين ومانشر ليس له أساس من الصحة .
 
2) عدم وجود نقطة تفتيش بمديرية حالمين بإسم ( بوران السمح ) وهناك نقطة تسمى نقطة فزعه توجد في الحد الفاصل بين محافظة الضالع ومديرية حالمين وقائد النقطة ويدعى / أمجد مساعد ناشر عامر .
 
3) لا صحة لوجود قائد النقطة بإسم ( إبراهيم الحالمين ) حسبما تم تداوله في المنشور ولا وجود لهذا الأسم .
 
4) لم يتم ضبط إي قاطرة في أي نقطة ومن نقاط الحزام الأمني أو المقاومة في ردفان وحالمين على الأطلاق في تاريخ 31 / 12 / 2016م ولا قبلها .
 
5) لايوجد إي ترخيص من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أو مكتبه لإخراج ومرور إي حاوية من ميناء المنطقة الحرة عدن.
 
6) ومن خلال جمع المعلومات على الأعلاميين والمواقع التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة والخطيرة وهم على النحو التالي :-
 
1. صقر الجليلة ( خالد الدوعني ) .
2. علي الصياء .
3. باسم محمد الشعبي .
4. صاير صبيرة .
5. شخص أخر بإسم ( محمد الحالمي ) .
6. الأعلامي عبدالرقيب الهدياني .
 
وعلى ضوء ذلك فقد رأت اللجنة جمع الإستدلالات حول الأعلاميين المذكورين أعلاه وتجهيز ملف جنائي لما قاموا بنشره من أخبار كاذبة وأحالتهم إلى النيابة المختصة حسب قانون الصحافة والنشر .
 
وعلى وضوء ما ذكر أنفا رفعت اللجنة تقريرها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء / حسين محمد عرب موضحا فيه الحقائق حول ضبط شحنة السلاح المزعومة بنقطة التفتيش في حالمين وعليه وقع أعضاء اللجنة قرين أسمه وهم على النحو التالي :-
 
تكرموا بالأطلاع وتقبلوا فائق الأحترام والتقدير ،،،
 
أسماء وتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة :-
 
1) اللواء/ علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة
 
2) اللواء / محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة
 
3) اللواء / شلال علي شائع مدير أمن عدن 
 
4) العميد / هادي علي عبيد مدير عام البحث الجنائي   
 
5) العميد / صالح القملي مدبر إدارة البحث الجنائي عدن     
 
6) الرائد / عبدالقوي باعش سكرتير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
 
7) مختار النوبي قائد الحزام الأمني مديرية ردفان 
*صادر من :
- اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للتحقيق حول ضبط شحنة السلاح المزعومة بنقطة التفتيش في حالمين م/لحج .
الأربعاء 04 يناير 2017م
العاصمة عدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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