تفعيل دور نيابة الأموال العامة على طاولة محافظ عدن

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عدن برس / خاص -

التقى اللواء عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن برئيس نيابة الأموال العامة القاضية / اتحاد محسن.

ناقش اللقاء تفعيل دور نيابة الأموال العامة في الوقت الحالي من خلال تفعيل الجهات ذات العلاقة وهي محكمة الأموال العامة، وتوفير الوسائل والأجهزة التي تساعد النيابة على كشف التزوير وخاصة العملة النقدية وقضايا التزوير الأخرى وأيضاً تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن آلية تحصيل الموارد من المؤسسات الايرادية كالضرائب والواجبات وبشكل شفاف وقانوني في آلية منظمة تعمل على القضاء على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الايرادية.

حضر اللقاء مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع ومدير مكتب محافظ عدن الأستاذ منصور زيد.