قوات الحزام الأمني تضبط حافلة تحمل مواد متفجرة في مدخل عدن الشرقي

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عدن برس / مختار الفضلي -
ضبطت قوات الحزام الأمني في نقطة العلم المدخل الشرقي للعاصمة عدن مساء الأربعاء حافلة نقل ركاب "باص هايس" على متنها كميات من المواد شديدة الانفجار متنوعة مابين (تي ان تي، وسيفور، وذخائر، وبارود)، إضافة إلى شرائح اتصالات، واستمارات خاصة للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد مصدر أمني أنه تم ضبط الحافلة أثناء وصولها إلى نقطة العلم وكان على متنها شخصين قادمين من محافظة البيضاء الشمالية عبر محافظة شبوة ابين وتريد الدخول الى العاصمة عدن.
وأضاف المصدر انه تبين من خلال التحقيقات الأولية والوثائق الموجودة أن الحافلة كانت في طريقها الى أيدي الجماعات الإرهابية لتصنيع المفخخات والقيام بعمليات انتحارية داخل عدن.
وأشاد المصدر بالحس الأمني واليقظة التي يتمتع بها أفراد الحزام الأمني "العيون الساهرة" ما جعلهم يكشفون عن هذا الكم الهائل من المواد المتفجرة والتي لو تمكن اصحابها من ادخالها إلى عدن لحدث ما لا يحمد عقباه.
يذكر أن قوات الحزام الأمني قد ضبطت عمليات مشابهة في مداخل عدن الأشهر الماضية ويجري التحقيق حاليا مع المتهمين.
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