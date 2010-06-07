استئناف رحلات النقل البحري بين حضرموت وسقطرى الأسبوع المقبل

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عدن برس / خاص -

تقوم الجهات المختصة في وزارة النقل والموانئ والسلطات المحلية وقوات خفر السواحل بمحافظتي حضرموت وسقطرى، في الوقت الراهن، بالتواصل والتنسيق لاستكمال كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة وأبرزها التأكد من معايير السلامة والأمان بشأن استئناف رحلات النقل البحري بين حضرموت وسقطرى، المقررة مطلع الأسبوع المقبل، على متن السفينة (مد ريم) التي تتسع نحو 500 راكب.

وفي الـ 6من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الفائت 2016م، نجا أكثر من 35 راكباً من أصل 60 راكباً بينهم نساء وأطفال من أبناء سقطرى، في حادثة غرق السفينة (فرج الله 2)، على بُعد 29 ميلاً بحرياً من غرب قلنسية في أرخبيل جزيرة سقطرى، وكانت السفينة المنكوبة متوجهة من المكلا بحضرموت صوب سقطرى، وأرجعت نتائج تقرير لجنة تحقيق حكومية غرق السفينة إلى الحمولة الزائدة.

وبخصوص استئناف رحلات النقل البحري بين حضرموت وسقطرى، وقال وزير الثروة السمكية ورئيس لجنة الإنقاذ بحادثة غرق السفينة (فرج الله 2) آنذاك الوزير فهد كفاين: إن السلطات المحلية وقوات خفر السواحل وسلطات النقل والموانئ في حضرموت وأرخبيل سقطرى تقوم بالتواصل والتنسيق بينها للتأكد من شهادة السلامة واحتياطات الأمان وفق المعايير الدولية للسفينة (مد ريم)، حتى تتحمل مسؤولياتها الكاملة عن سلامة الركاب، وتوفير وسائل الراحة على متن السفينة التي وصلت إلى ميناء المكلا، أمس الأربعاء، وعبّر عن أمله بأن تكون السفينة جاهزة لتدشين أولى رحلاتها مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف الوزير كفاين، أن وزارة النقل عبر هيئاتها المختصة في المكلا وسقطرى هي المسؤولة عن تنظيم رحلات النقل البحري، وجميع التراخيص المتعلقة به، والتقييم والمتابعة، والتأكد من معايير السلامة والصلاحية بالنسبة للسفينة (مد ريم) وغيرها.