لجنة رئاسية تقر التعجيل بتشغيل قطاعين نفطيين في شبوة

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عدن برس / خاص -

أقر اجتماع ضم محافظ محافظة شبوة أحمد لملس، واللجنة الرئاسية المكلفة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، بوضع المعالجات والترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات النفطية بشبوة، أقر جملة من التدابير والإجراءات التي تعجل باستئناف العمل في القطاعين النفطيين رقمي 4 و 5.

وتسعى الحكومة اليمنية الشرعية، حالياً، لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من شبوة وحضرموت، من أجل تنمية وتعزيز إيراداتها لانتشال البلاد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمات الإنسانية والمعيشية المترتبة على الحرب التي أشعلتها ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

وشملت ما أقره الاجتماع ذاته، التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة النفط والمعادن والشركات المشغلة للقطاعات النفطية العاملة في شبوة من جهة وبين قيادة السلطة المحلية في شبوة.

كما تناول الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز أوس العود، الموضوعات المتعلقة بمهام وعمل اللجنة في شبوة ومنها ما يتعلق بإستئناف العمل في القطاعين النفطيين 4 و 5، وترميم وإصلاح خزانات النفط الخام في منطقة النشيمة وأنبوب نقل النفط المغذي لها والممتد من منطقة العلم.

وأكد محافظ شبوة لملس، أن السلطة المحلية ستعمل على توفير الأمن والحماية اللازمة لكافة أنشطة عملية استئناف العمل في قطاع النفط، واستعرض جملة من الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها وستتخذها قيادة شبوة لضمان تحقيق ذلك.