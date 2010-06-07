ستة عشر تعييناً بالإعلام وسط استمرار عمل التلفزيون والإذاعة خارج البلاد

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عدن برس / خاص -

أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، قراراً جمهورياً قضى بتعيين 16 شخصاً بمناصب نواب ووكلاء ومستشارين في وزارة الإعلام.

وقالت مصادر إعلامية في تعليقها على التعيينات في وزارة الإعلام، كيف تأتي تلك التعيينات بقطاع الإعلام بالوقت الذي لم تستطع الحكومة إعادة التلفزيون والإذاعة للعمل وممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن والمحافظات المحررة، حيث ما زالت المؤسسات الإعلامية التلفزيون والإذاعة الرسمية تعمل من خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية، بدلاً من أن تبادر الحكومة بنقلهما للعمل من الداخل لدعم تواجدها.



وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخوة التالية أسمائهم في الوظائف المذكورة قرين كل اسم.

حسين عمر باسليم نائبا لوزير الاعلام.

الدكتور/ محمد حسن قيزان وكيلا لوزارة الاعلام.

ايمن محمد ناصر وكيلا لوزارة الاعلام.

الدكتور/ عبده سعيد المغلس وكيلا لوزارة الاعلام لقطاع التلفزيون.

الدكتور نجيب عبدالله غلاب وكيلا لوزارة الاعلام لقطاع الصحافة.

صالح حيدرة الحميدي وكيلا لوزارة الاعلام لقطاع الإذاعة.

عبدالباسط محمد القاعدي وكيلا لوزارة الاعلام للشؤون الفنية والإدارية.

عرفات جمالي مدابش وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام لشؤون الصحافة.

فياض أحمد نعمان وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام لشؤون التلفزيون.

اسامة منصور الشرمي وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام للشؤون الفنية والإدارية.

ليزا حيدره الحسني وكيلا مساعدا لوزارة الاعلام لشؤون الإذاعة.

وقضت المادة الثانية منه بتعيين التالية أسمائهم مستشارين لوزير الاعلام:

احمد عبدالله المسيبلي

محمد هشام باشراحيل

مختار عبدالواسع الرحبي

فهد طالب الشرفي

عبدالسلام محمد الهبيط

كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.