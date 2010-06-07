الإشتراكي والناصري يتمسكان بسلام ينهي الإنقلاب ويرفضان فساد السلطة والإقصاء

ألاخبار

عدن برس/خاص-

مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة في إطار جهود أخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لخفض عدد نزلاء المعتقل قبل ترك السلطة بعد أيام. وصل الى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس أربعة يمنيين كانت تعتقلهم الولايات المتحدة الأمريكية في السجن العسكري بخليج جوانتانامو وقالمسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة في إطار جهود أخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما لخفض عدد نزلاء المعتقل قبل ترك السلطة بعد أيام.

وذكرت تقارير أخبارية أن أقارب المفرج عنهم الأربعة استقبلوهم في مطار بالرياض.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان أن العاهل السعودية وافق مساء اليوم الخميس على استقبال أربعة يمنيين من المعتقلين في سجن "جوانتانامو".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي قوله بأنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 9/ 7 / 1437 هـ بشأن صدور موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي باستضافة (9) مواطنين يمنيين من الموقوفين بمعتقل جوانتانامو، والذين سبق وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة بالتماسٍ لاستضافتهم بالمملكة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن الشقيق، ووصولهم إلى المملكة مساء السبت الموافق 9/ 7 / 1437 هـ .

وأضاف " صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستضافة (4) موقوفين يمنيين آخرين من معتقل جوانتانامو ويقيم ذووهم بالمملكة حيث وصلوا إلى المملكة مساء اليوم الخميس الموافق 7 / 4 / 1438هـ ، وهم كل من :-

1. محمد رجب صادق أبو غانم

2. سالم أحمد هادي بن كناد

3. عبدالله يحيى يوسف الشبلي

4. محمد علي عبدالله محمد باوزير

وأكد المتحدث الأمني بأنه تم إبلاغ ذويهم بوصولهم إلى المملكة وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للاتقاء بهم، كما أوضح بأنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة والتي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.