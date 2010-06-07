قناة أبوظبي تسلط الضوء على مطار عدن الدولي .. الواقع والطموح

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باشراحيل:سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة والنزيهة

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عدن برس الجمعة, 06 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
قال الزميل محمد هشام باشراحيل مدير تحرير صحيفة "الأيام" ذائعة الصيت المستقلة الصادرة في عدن انه سيبذل قصارى جهده لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز.
 
وكتب باشراحيل منشورا في صفحته على فيسبوك بعنوان "بيان" بمناسبة صدور قرار جمهوري بتعينه مستشارا لوزير الإعلام اليمني مطهر الإرياني مساء يوم الخميس قائلا:"أتوجه بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على الثقة التي اولاني إياها بتعييني مستشارا لوزير الاعلام في الجمهورية.
 
كما اشكر كل من هنأني من الأصدقاء و المواطنين، واجدها فرصة للتأكيد انني سأبذل قصار جهدي لأحياء الصحافة الحرة النزيهة لتعود كأداة رقابية في جنوبنا العزيز على العمل الحكومي وأيضا تطوير العمل الصحفي في الصحافة الرسمية لتكون مرآة لهموم الناس وأداة تواصل أفضل بين الدولة والمواطنين.
 
أن عدن هي مهد حرية الرأي والرأي الاخر والصحافة الحرة والاعلام النزيه في الجزيرة العربية ومنها صدرت اول صحيفة ومجلة ومحطة راديو ومحطة تلفزه، ومن واجبنا جميعاً كلا من موقعه ان نسعى لعودة كل ذلك الى مدينتنا الحبيبة وعلى رأس ذلك عودة تلفزيون وإذاعة عدن للبث من عدن وبكوادر عدنية.
 
محمد هشام باشراحيل
مستشار وزير الاعلام
 
 

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