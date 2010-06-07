قناة أبوظبي تسلط الضوء على مطار عدن الدولي .. الواقع والطموح

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عدن برس / خاص -

سلط برنامج الحزم والأمل على شاشة قناة أبوظبي الفضائية الضوء على مطار عدن الدولي، عقب استكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل وترميم مطار عدن بتكفل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤخراً، لتعرضه لأضرار جسيمة في حرب ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

ومساء الأربعاء 4 يناير، بث برنامج الحزم والأمل أولى حلقاته في العام الجديد 2017م من مدرج مطار عدن الدولي، واستضاف رئيس تحرير البرنامج وموفد القناة إلى عدن الاعلامي ياسر فيصل عبدالله، في الحلقة الخاصة كل من وكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي، ومدير عام مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده علي وقائد أمن مطار عدن الدولي العقيد عبدالله قائد، وتم رصد وعرض الفقرات التي تؤكد الانتهاء من عملية تأهيل مطار عدن، وجاهزية المطار لاستقبال ومغادرة الرحلات الجوية، وقيام الموظفين والعاملين في المطار بواجباتهم الملقاة على عاتقهم في مطار عدن، والآراء الإيجابية من جانب المسافرين بشأن الأجواء الآمنة التي بات يمتاز بها مطار عدن، وإشادتهم بدور ودعم دولة الإمارات في إعادة مطار عدن إلى وضعه الطبيعي وأفضل.

كما استعرض ضيوف البرنامج ذكرياتهم للدمار الذي تعرض له المطار، وأشادوا جميعهم بدور ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل مطار عدن بشكل متكامل، وعبروا عن تطلعاتهم في العام الجديد بأن يكون مطار عدن من أفضل المطارات العالمية ويعود مطار عدن لدوره الريادي، وهو لن يتأتى إلا بتكاتف الجميع ممثلاً بالجانب الحكومي والداعمين وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء ذلك على لسان الضيوف وفي مقدمتهم وكيل عدن محمد شاذلي، الذي سرد ذكرياته بشأن ما تعرض له المطار الذي تعرض للدمار والخراب، وكيف كانت عدن تعيش ظلاماً دامساً نتيجة شروع ميليشيا الحوثي وصالح في تدمير عدن، وقال: لقد كنت مندهش ومستغرب حتى قلت انني لست في عدن بسبب ما شاهدته من خراب، والحمدلله اليوم نرى عدن تتعافى بشكل كبير، بعد تلك الأيام السوداء.

وأضاف أن أوضاع مطار عدن سابقاً وحالياً تعكس الصورة الحقيقية ما مرت به عدن من دمار، وما تمر به حالياً من إعادة بناء لما دمرته الحرب، وتعافيها رغم أنف الحاقدين، وأكد وجود جهود بذلت بذلك الحين من جانب السلطة المحلية، كما أكد عدم نسيان الجهود الجبارة للشهيد اللواء جعفر محمد سعد، الذي كان في صدارة اهتماماته محاولة إعادة ترميم وتشغيل مطار عدن، وتم التواصل مع التحالف العربي وبالذات دولة الإمارات التي استجابت مشكورة بالبدء بتأهيل وترميم المطار، وذكر أن محافظ عدن الحالي اللواء عيدروس الزُبيدي، عندما تسلم قيادة عدن قام باستكمال ما بدأه الشهيد جعفر، وتم التواصل مع التحالف العربي والإمارات والتنسيق مع الجهات المسؤولة ووزارة النقل وإدارة مطار عدن، وتمت عملية التأهيل، وأكد عدم قبولهم إلا بأن يعود مطار عدن وترجمتهم ذلك على الأرض من خلال العمل الميداني وعقد اللقاءات الخاصة باستعادة عافية مطار عدن.

ومن جانبه عبر مدير وابن مطار عدن المهندس طارق، عن فرحتهم الكبيرة بتحرير مطار عدن، وفي الوقت نفسه عن أسفهم بما تعرض له المطار من دمار كامل، حيث قال إنه شاهد أمامه بنية تحتية مدمرة تماماً بكافة النواحي، حتى أن المطار كان ملغماً بشكل كامل، وإن المطار كان حينها في وضع "سيئ"، وأضاف أنه كان يتساءل كيف ومتى سيتم نقل أوضاع المطار إلى ما يطمحون إليه.

وتطرق إلى الخطوات والهموم الأولى لكيفية البدء بالعودة للعمل في المطار من قِبل الموجدوين من إدارة وموظفي وعمال المطار في ظل إحباط كبير، ولكن جاءت بارقة الأمل عن طريق الأخوة في دول وقوات التحالف العربي بشكل عام والإمارات بشكل خاص، الذين قدموا لهم كل ما يحتاجوه، وهو ما جعلهم يشعرون بأن أيادي الأمل وصلت لانتشالهم من الأوضاع المتردية التي كانوا عليها، حيث بدأت عملية ترميم وتأهيل المطار من أجل تشغيله، وسط معاناة من استهداف ميليشيا الحوثي وصالح، بصواريخ الكاتيوشا مطار عدن، وكيف قابلوا ذلك بإصرار وعزيمة على استكمال أعمال التأهيل والترميم وتجهيز وتشغيل المطار، باعتبار عودة تشغيل المطار الذي يعد المنفذ الوحيد للشرعية، بمثابة انتصار لا يقل عن الانتصار في الحرب.

وأوضح أنه بسبب الدمار في صالات الوصول والمغادرة، قاموا باستخدام صالة الوصول كصالة الوصول والمغادرة، وتم البدء باستقبال رحلات الإغاثة والمساعدة وبعدها تشغيل رحلات إسعاف المصابين ونقل المرضى وإجلاء العالقين، ولفت إلى حجم وعظمة مشاعر الفرح والسرور عند هبوط أول طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية قادمة من عمّان، وكيف كانت المناظر من سجود وإجهاش بالبكاء وتساقط لدموع الفرح وتقبيل أرض مطار عدن من جانب ركاب الطائرة عند نزولهم إلى أرض مطار عدن، وذلك حمداً وشكراً لله عز وجل على وصولهم بالسلامة إلى عدن، كما أفاد بأن أول رحلة وصلت إلى عدن عقب تحرير عدن مباشرة كانت طائرة إغاثية سعودية.

وأكد أهمية تقديم المساعدات الخاصة بالخدمات الأرضية من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم برج المراقبة من جانب المملكة العربية السعودية، في المساعدة بتجهيز وتشغيل المطار بأسرع ما يمكن، وتم تشغيل أول رحلة من عدن إلى القاهرة، واستعرض الجهود الإماراتية في تأهيل مطار عدن من خلال إعادة تأهيل وترميم وصيانة صالتي المغادرة والوصول والمبنى الإداري والفني وتجهيز البرج بمعداته الفنية ومحطتي الكهرباء ومبنى الإطفاء ومبنى صيانة الطائرات، وهذه المرحلة الأولى وهناك مراحل أخرى.

ونوه بمتابعة الأخوة الإماراتيين لكافة خطوات عملية تأهيل وتشغيل مطار عدن، وأفاد بوصول لجنة متخصصة وفريق فني إماراتي بتوجيهات حكومية إماراتية لمتابعة ومعاينة الإنجاز وعملية ومستوى الترميم، وتم طرح بعض الملاحظات وسيتم معالجتها بالقريب العاجل، وأن الجانب الإماراتي أكد خلال تواصله مع الجانب اليمني استعداد دولة الإمارات توفير كافة الاحتياجات الخاصة بمطار عدن، وذكر أن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أصدر أوامره للجهات المختصة باستكمال النواقص في مطار عدن، كما أصدر محافظ عدن عيدروس الزُبيدي، توجيهاته للجهات المعنية باستكمال التجهيزات في حرم مطار عدن.

وأفاد بأن الشركة الوحيدة التي تعمل بشكل تجاري في مطار عدن هي الخطوط الجوية اليمنية عبر خطوط عدن إلى القاهرة وعمّان والخرطوم وجدة والرياض وبومباي، إلى جانب وصول طائرات الإغاثة والمساعدات التابعة للمنظمات الدولية، ولفت إلى تقدم شركات طيران خارجية بطلبات تسيير رحلات جوية من وإلى مطار عدن، وأنه تتم حالياً مناقشة الأمر مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد للبت في الأمر والسماح لها مع بداية العام بالتشغيل.

وبدوره تحدث قائد أمن مطار عدن العقيد عبدالله قائد، حول أوضاع الجوانب الأمنية في المطار عقب تحرير عدن من الميليشيات الانقلابية، وعاد بالذاكرة إلى يوم 18 مارس قبل اندلاع الحرب عند قيام قوات الأمن المركزي المتمردة بقيادة عبدالحافظ السقاف، بالاعتداء والهجوم على المطار، والمعاناة المترتبة على ذلك الاعتداء والهجوم في ظل وجود الركاب والمسافرين في صالات المطار، كما استذكر محاولاتهم باحتواء الأوضاع، وكيف تمكن أبطال الجيش والمقاومة بقيادة قائد المنطقة العسكرية الرابعة آنذاك القائد البطل اللواء محمود الصبيحي، وانتصار قوات الجيش والمقاومة على قوات الأمن المركزي في غضون ثلاثة ساعات.

وأشار إلى تفاجئهم بالهجوم المباغت ودخول ميليشيا الحوثي وصالح، إلى مطار عدن يوم 24 مارس، ومحاولات قوات الجيش والمقاومة التصدي لها، وكذلك تحول المطار ساحة للمعارك لمدة أربعة أشهر، حتى تمكن قوات الجيش والمقاومة ومعها قوات التحالف العربي وعلى رأسها القوات المسلحة الإماراتية من الدخول واستعادة السيطرة على مطار عدن فجر يوم الـ 27 من شهر رمضان الموافق 14 يوليو 2015م، وقال: أصبنا بالذهول من ما شاهدناه داخل المطار، نتيجة الخراب والدمار الكبير.

وقال إن هناك محاولات ما زالت مستمرة لاستهداف مطار عدن وعرقلة نشاطه من أجل إغلاقه من جانب بعض الجهات التي تعتبر تشغيل مطار عدن يفقد مصلحتها عبر إرسال المفخخات وعمليات التهريب واستهداف الضباط الأمنيين والعسكريين وبعض الأساليب الأخرى الهادفة لتخريب عدن بشكل عام، وتلك المحاولات التخريبية لن تنتهي إلا بانتهاء الحرب، وبالمقابل نقول لهم نحن لكم بالمرصاد، كما نطمئن الجميع بالقول لهم إن مطار عدن مؤمن ولا توجد أي مخاوف، كما أكد حاجة أمن مطار عدن لكاميرات مراقبة، وعبر عن أمله من الجهات المعنية والداعمة بسرعة توفير المتطلبات.