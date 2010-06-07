ناشطون يحضرون لإقامة معرض للصور التاريخية في عدن

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عدن برس / خاص -

يستعد مجموعة من الناشطين لإقامة معرض للصور التاريخية في العاصمة المؤقتة عدن، تحت شعار "عدن مدينة تراثية ساحلية، الإرث العمران وفنون العمارة بمدينة عدن" بعد النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى الذي أقيم في يناير العام الماضي.

ويتضمن المعرض الذي سيستمر ثلاثة أيام، صوراً فوتوغرافية، ووثائق تاريخية، تجسد دور وأهمية المدينة، وريادتها التراثية والعمرانية، بالإضافة إلى ضمه مجموعة من الشخصيات التاريخية التي تتولى جانب التعريف للزوار بالمعلومات عن تفاصيل بعض الصور.

ويهدف المعرض إلى توثيق وإبراز تفاصيل العناصر المعمارية للمباني التراثية القديمة المنتشرة في مدينة عدن، وكذا إبراز الفلسفة التي تقوم عليها التصاميم المعمارية في مدينة عدن، مع لفت الانتباه إلى الإمكانيات الكبيرة لاستغلال وتوظيف مقومات المدينة كواجهة سياحية تضم عناصر الجذب السياحي، وكذا رفع مستوى وعي الشارع والعامة والمسؤولين بأهمية وفائدة الحفاظ على مباني المدينة الخاصة منها والعامة مع ضرورة زرع شعور الاعتزاز بقيمتها لدى الجميع.