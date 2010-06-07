الحكومة تؤكد وصول طائرة محملة بالأموال إلى عدن وانتهاء أزمتي المرتبات والسيولة

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عدن برس/محمد عبدالعليم-

اطلع محافظ شبوة احمد حامد لملس على مستوى اﻻنجاز في مشروع الرؤية المستقبلية للمحافظة المنتجة للنفط والغاز للعام 2025.

واكد المحافظ لملس خلال لقاءه اليوم الجمعة بفريق إعداد المشروع برئاسة الدكتور عمر باحميد على ضرورة المراجعة المنهجية والقراءة اﻻمنية لرؤية القطاعات الحكومية التي سلمت اوراق رؤيتها للنهوض بواقع قطاعاتها وبما يخدم تحقيق التطلعات المرجوة من تنميتها وتعزيز دورها في تحسين مستويات الخدمات العامة للناس بالمحافظة .

منوها بأهمية النجاح في إعداد مشروع الرؤية وفقا واعلى معايير الخطط اﻻإستراتيجية المعتمدة على مرتكزات ومنهجية نظم التخطيط العلمي الحديث ﻻدارة التنمية وبرامجها على المستوى المحلي .

ولفت المحافظ لملس الى الغاية اﻻساسية من مشروع الرؤية وقال بان الهدف اﻻإستراتيجي منها هو سد الفجوة في واقع و مستويات التنمية المحلية بالمحافظة وتحقيق النهوض الفعلي لقطاعاتها الخدمية واﻻساسية .

وتطرق الى دورها في تمكين قيادة المحافظة من إدارة ملف قضايا التنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الجاد لقيام الدولة اﻻتحادية لليمن الديمقراطي الجديد .

مثنيا على كفاءة فريق عمل مشروع الرؤية وتعاملهم المهني والعلمي مع اوراق العمل المقدمة من قيادات القطاعات الحكومية بالمحافظة .

وخلال اللقاء اوضح رئيس واعضاء فريق مشروع الرؤية باستكمال اورق عمل عشرة قطاعات حكومية حتى اﻻن.

حضر اللقاء مدير العلاقات العامة علي الحاتلة والمستشار احمد بامجبور.