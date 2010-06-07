الحكومة تؤكد وصول طائرة محملة بالأموال إلى عدن وانتهاء أزمتي المرتبات والسيولة

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انتصارات للشرعية ومقاتلات التحالف العربي تستهدف الانقلابيين بأكثر من عشرين غارة

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عدن برس الجمعة, 06 كانون2/يناير 2017

عدن برس / متابعات -
تحقق قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تقدماً على مختلف جبهات القتال ضد ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح بدعم من مقاتلات التحالف العربي، التي تستهدف مواقع الانقلابيين وتعزيزاتهم وتلحق بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
أكثر من 20 غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفة مواقع ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح في أكثر من موقع في اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية أن الغارات تركزت على مواقع تحت سيطرة الميليشيات وتعزيزات تابعة لهم في كل من صعدة ولحج بالإضافة إلى تعز، حيث استهدفت مواقع في مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز ومعسكر العمري ودمرت منصة إطلاق صواريخ وآليات عسكرية عقب إطلاق المتمردين لصاروخ باليستي استهدف مواقع الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب شرق باب المندب.
وتواصل قوات الشرعية تقدمها في جبهة بيحان بمحافظة شبوة التي تشهد معارك متواصلة منذ أيام، وأعلن الجيش اليمني تمكنه من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان المطلة على خطوط إمداد الميليشيات إلى منطقة الصفراء.
وفي تعز نجحت قوات الجيش والمقاومة في دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع الاستراتيجية والمرتفعات في مديرية مقبنة غربي المحافظة.
وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من مقاتلي الميليشيات بين قتيل وجريح، في المقابل تواصل الميليشيات قصف أحياء المدينة وقنص المدنيين في عدد من المناطق، حيث أفادت مصادر محلية عن مقتل طفلة وإصابة أخرى برصاص قناص من الميليشيات أثناء عودتهما من المدرسة في شارع الثلاثين غربي تعز.
العربية نت

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