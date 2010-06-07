الحكومة تؤكد وصول طائرة محملة بالأموال إلى عدن وانتهاء أزمتي المرتبات والسيولة

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عدن برس / صلاح بوعابس – تصوير: خالد بن عاقله -

شهد مقر اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع بمدينة المكلا احتفالاً ختامياً وتكريمياً لتتويج أعمال وأنشطة لجنة الصياغة وإعداد الوثائق بلجانها الثلاث المنبثقة عنها "السياسية , والاقتصادية , والاجتماعية".

واشتمل الاحتفال الختامي الذي أقيم، الخميس، وحضره نائب رئيس اللجنة التحضيرية الرئيسة الدكتور محمد بامقاء والأمين العام للمؤتمر الدكتور عبدالقادر بايزيد وأعضاء اللجنة التحضيرية الرئيسة ورؤساء وأعضاء لجان الصياغة وإعداد الوثائق التخصصية على استعراض ملخصات لإستخلاصات اللجان السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية بمحاورها المختلفة بعد تجميعها ومناقشتها وتدوينها وتحليلها لكافة الوثائق والأوراق والرؤى المقدمة اليها من المكونات والافراد في الداخل والمهجر.

وأشار نائب رئيس اللجنة التحضيرية الرئيسة الدكتور محمد بامقاء إلى أن حضرموت اليوم ليس بحضرموت الأمس، لافتاً إلى أنه بعد عمل متواصل لأكثر من ثلاثة أشهر من تواصل ولقاءات مع المكونات القبلية والمدنية والشخصيات الاعتبارية والاجتماعية في الساحل والوادي والصحراء والمهجر, وكذا تشكيل لجان تحضيرية تخصصية لصياغة الرؤية المستقبلية لحضرموت تلبي تطلعات ابنائها والأجيال القادمة يتم اليوم وبعد شهرين التوصل إلى خلاصة لصياغة الوثائق التي ستكون الأساس في محاور مهمة للمناقشة والاقرار في مؤتمر حضرموت الجامع.

ووصف ما تم إنجازه من أعمال اللجان التخصصية بأنه "عظيم ويثلج الصدر, خاصة وإنه تم بتوافق الجميع, وجعل حضرموت هي مقصدهم"، شاكراً رؤساء وأعضاء اللجان على تفانيهم واخلاصهم في وضع اللبنة الأساسية للمؤتمر الحضرمي الجامع.

كما تحدث في الاحتفال الأمين العام للمؤتمر الدكتور عبدالقادر محمد بايزيد، ونوه إلى أن الجميع يقف منبهراً لما تم تحقيقه والتوصل إليه من رؤى ووثائق هي خلاصة افكار ومقترحات متعددة قدمتها مكونات وشخصيات جميعها تلتقي على هدف واحد هو خدمة حضرموت ورسم المستقبل الذي تستحقه.

وقال د. بايزيد: إن الجميع رؤساء وأعضاء اللجان الثلاث كانوا مثالاً للانضباط والتوافق والتآلف والتجرد من الانتماءات والولاءات الحزبية الضيقة، لافتاً إلى أن الجميع شكل لوحة واحدة ومتناغمة ووضعوا نصب اعينهم حضرموت وتثبيت حقوقها ومصالح ابنائها.

وفي سياق استعراض أعمال اللجان التخصصية الثلاث قدم رئيس اللجنة السياسية علي عبدالله الكثيري واللجنة الاقتصادية أحمد منيباري واللجنة الاجتماعية د. سعيد بلعفير ملمحاً موجزاً عن نشاط كل لجنة، ثم تقديم عرض كل على حدة مقرر اللجنة السياسية القاضي خالد هويدي ونائبه رئيس اللجنة الاقتصادية اوسان باحسين وسكرتير اللجنة الاجتماعية خالد باسلوم، ملخصات موجزة عن كل لجنة وبلغة الارقام تضمنت ما انجزته اللجان الثلاث من نقاشات للرؤى والوثائق واستخلاصها لها وتوزيعها على محاور محددة اضافة إلى استضافتها للخبراء والاختصاصيين.

وجرى في ختام الاحتفال الذي تخلله قصيدة شعرية لنائف الحدادي، تكريم رؤساء وأعضاء لجان الصياغة وإعداد الوثائق وسط أجواء مبهجة لتبدأ مرحلة جديدة من العملية التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع.