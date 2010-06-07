الحكومة تؤكد وصول طائرة محملة بالأموال إلى عدن وانتهاء أزمتي المرتبات والسيولة

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عدن برس / خاص -

أكد رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشراً الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وبالتزامن أكدت تصريحات مصادر مسؤولة متطابقة في وزارتي المالية والنقل لـ"عدن برس"، وصول طائرة خاصة محملة بالأموال التي تم الانتهاء من طباعتها إلى مطار عدن الدولي، اليوم الجمعة، وتم نقلها إلى الجهات المختصة.

وطالب رئيس الحكومة في تصريحه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة والذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً.