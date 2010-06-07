مسؤول:ساعات ويسقط معسكر العمري بيد القوات الحكومية

ألاخبار

عدن برس/خاص-

قال مسؤولون عسكريون لعدن برس أن القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية تقترب من اسقاط معسكر العمري أهم وأخر مواقع القوات الانقلابيية في منطقة باب المندب حيث تفرض حصارا محكما منذ ساعات.

وأضافوا أن معسكر العمري على وشك السقوط بيد القوات الحكومية فيما تشهد المنطقة معركة ضارية منذ صبيحة اليوم السبت وقالوا أن عشرات من جثت المليشيات منتشرة في مواقع القتال.

وقال مسؤول الاسعاف العسكري في مستشفى الجمهوري التعليمي في عدن لعدن برس أن خمسة شهداء و7 جرحى وصلوا الى المشفى من ضحايا المعركة في باب المندب.

وكانت القوات الحكومية أطلقت فجر اليوم السبت عملية عسكرية واسعة من ثلاث محاور للسيطرة على كامل منطقة باب المندب جنوب غرب اليمن.

وبدأت العملية في كهبوب المضاربة والحريقية في المندب والمنصورة في الوازعية وتمكن من التقدم في الاتجاهات الثلاثة.

وأكد مسؤول عسكري كبير لعدن برس أن العملية العسكرية ستواصل التقدم نحو منطقة المخا.