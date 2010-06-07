مسؤول:ساعات ويسقط معسكر العمري بيد القوات الحكومية

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هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
يعيد تحرير منطقة بيحان في محافظة شبوة من تحالف صالح والحوثي – وهي من المناطق الجنوبية القليلة التي ما زالت تحت سيطرة تحالف صالح والحوثي حتى اليوم
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