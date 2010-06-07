الزُبيدي يدعو منظمة الصليب الأحمر الدولي لنقل مقرها إلى عدن

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عدن برس / خاص -

دعا اللواء عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توسيع نشاط عملها في عدن والمحافظات المجاورة، ونقل مقرها الرئيسي إلى عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة للبلاد.

وثمن المحافظ الزُبيدي الدور الانساني الذي قدمته المنظمة الدولية للصليب الأحمر في عدن قبل وأثناء وبعد الحرب العدوانية الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس 2015.

وقال: نشكر للصليب الأحمر جهودهم الانسانية، ونتطلع لتوسيع نشاطهم في عدن وبقية المحافظات، مؤكداً استعداده توفير الحماية الأمنية للمنظمة، وأن عدن تعيش أوضاعاً أمنية مستتبة جداً.

وناقش المحافظ الزبيدي في اللقاء الذي جمعه برئيس وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم السبت، عدداً من القضايا المتصلة بتوسيع النشاط الإنساني للجنة الدولية في عدن والمحافظات المجاورة لها.

من جانبه أشاد اليسكندرفت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ العاصمة عدن في سبيل تحسين الأوضاع الأمنية وتذليل أي صعوبات تواجه عمل اللجنة وتوفيره الحماية الأمنية على أكمل وجه.