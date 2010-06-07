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استشهاد قائد بالحزام الامني عدن في انفجار لغم بمعركة الرمح الذهبي

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استشهاد قائد بالحزام الامني عدن في انفجار لغم بمعركة الرمح الذهبي

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عدن برس السبت, 07 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
استشهد القيادي بالمقاومة الجنوبية النقيب سامح حيدرة الحسني اليوم السبت في معركة تحرير منطقة ذوباب القريبة من ساحل باب المندب جنوب غرب اليمن.
 
وقال مصدر ميداني لعدن برس ان الحسني قائد قطاع الحزام الأمني بالمدينة الخضراء في عدن استشهد و2 اخرين في تفجير لغم اثناء الاشتباكات في منطقة ذوباب التابعة لمحافظة تعز حيث خاضت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلي المقاومة الجنوبية معركة (الرمح الذهبي) التي انطلقت فجر اليوم السبت.
 
واثمرت العملية على بسط كامل على منطقتي كهبوب وذوباب والمواقع العسكرية والجبال المطلة على منطقة باب المندب وأهمها المعسكر الاستراتيجي (معسكر العمري) أخر معاقل قوات الحوثيين وصالح الانقلابية في الساحل الغربي المطل على البحر الاحمر ومضيق باب المندب.
 
ووصل جثمان الحسني ومرافقيه الى منزله في حي نجوى مكاوي بمنطقة الوحدة السكنية مديرية المنصورة عصرا حيث وارى الثرى في مقبرة الممدارة بعد الصلاة عليه بمسجد الصحابة.
 
وسامح حيدرة الحسني واحد من ابرز قيادات المقاومة الجنوبية القريبة من الفصيل السلفي التي قاتلت وواجهت عدوان الحوثي وصالح لمدينة عدن خلال عام 2015. 
 
ونعى وزير الشباب والرياضة نايف البكري محافظ عدن السابق حيدرة وقال انه من اكفى الشباب الذين كانت لهم صولات وجولات في معارك الشرف والصمود ضد العدوان الحوثي وقوات صالح على عدن.
 
 
 

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