مؤتمر صحفي مرتقب للمنطقة الكهربائية الثالثة بعدن

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عدن برس / خاص -

ترأس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي محافظ العاصمة عدن صباح اليوم بديوان المحافظة الاجتماع الدوري الأول لمجلس الخدمات للعام الحالي 2017، بحضور وكيل العاصمة لشؤون المديريات علي هيثم الغريب ومدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات في العاصمة عدن.

الاجتماع استهل بكلمة قصيرة لمحافظ العاصمة ترحم فيها على أرواح الشهداء الأبطال الذين استشهدوا أمس في معركة تحرير منطقة ذوباب/باب المندب، ثم بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

كما استعرض المجلس محضر اجتماعه السابق وما تم تنفيذه من قراراته والوقوف أمام أسباب عدم تنفيذ القرارات الأخرى، وناقش الاجتماع مشروع علاج الجرحى الذي يدعمه مركز الملك سلمان للإغاثة الانسانية، وينفذه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السوداني ، الذي يستمر 3 أشهر اعتبارا من 7 ديسمبر 2016.

وفي هذا الشأن قدم مدير عام مكتب الصحة والسكان د. عبدالناصر الوالي شرحاً للخدمات الانسانية التي يقدمها الفريق السوداني في علاج جرحى المقاومة وكذلك المواطنين، وخطط الكتب لتنظيم الآلية التي يعمل بها الفريق بما يكفل الاستفادة الايجابية من هذا الفريق في علاج نحو 663 جريحا من جرحى المقاومة المسجلين لدى المكتب.

كما أشار مدير عام مكتب الصحة إلى بعض المعوقات التي تعيق عمل الفريق، فيما يخص الامكانات المادية التي تمكن الفريق من إجراء العمليات المعقدة.

وتناول الاجتماع سير العمل في مكاتب البريد، سيما بريد المعلا وكثرة شكاوى المواطنين من تعقيد الاجراءات والمخالفات وتأخر صرف معاشات المواطنين.

وفي هذا الصدد وجه محافظ عدن، مدير عام بريد عدن بإعداد خطة متكاملة لتحسين الاداء في مكاتب البريد سيما بعد وصول السيولة المالية في اليومين الماضيين.

وشدد على منع التلاعب بمستحقات المواطنين، ووقف كل مظاهر الفساد، وموجهاً كذلك مدراء عموم المديريات بتوفير الحماية الأمنية لمكاتب البريد كل في مديريته.

وضمن القضايا المدرجة في جدول أعماله، وقف الاجتماع أمام ما نفذ من حملة إزالة العشوائيات وأسباب توقفها، وتم تكليف مدراء عموم المديريات بالحصر الجيد لحالات الاقتحامات والبناء العشوائي لاستئناف الحملة تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأختتم الاجتماع بمناقشة جملة من القضايا المتفرقة المتعلقة بخدمات الكهرباء والتربية والتعليم واتخاذ بشأنها الاجراءات المناسبة.