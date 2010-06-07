البيضاء .. مقتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة بغارة جوية

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عدن برس / متابعات -

أدت غارة بطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية، الأحد، إلى مقتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر محلية، إن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي عبد الغني قاسم الرصاص في إحدى قرى مديرية مسورة.

وعادة ما تشن الولايات المتحدة غارات عبر طائرات بدون طيار لاستهداف قادة تنظيم القاعدة في اليمن.