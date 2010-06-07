البيضاء .. مقتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة بغارة جوية

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / متابعات -
أدت غارة بطائرة من دون طيار يرجح أنها أميركية، الأحد، إلى مقتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر محلية، إن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي عبد الغني قاسم الرصاص في إحدى قرى مديرية مسورة.
وعادة ما تشن الولايات المتحدة غارات عبر طائرات بدون طيار لاستهداف قادة تنظيم القاعدة في اليمن.
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|