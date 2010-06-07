مقتل ثلاثة عشر وإصابة آخرين من الانقلابيين في بيحان بشبوة

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عدن برس / خاص -

ناشدت إدارة مدرسة بارباع في حي السنافر بمديرية الشيخ عثمان، وزارة التربية والتعليم الوزير الدكتور عبدالله لملس، وقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن المحافظ عيدروس قاسم الزُبيدي، بضرورة الإسراع في إعادة تأهيل وتأثيث المدرسة جرّاء الأضرار التي تعرضت لها في التفجير الإرهابي الذي استهدف كتائب المحضار في الـ 29 من شهر أغسطس من العام الماضي 2016م، والنهب الذي تعرضت له عقب التفجير ذاته، وجاء التفجير الإرهابي عقب استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تأهيلها وتأثيتها في إطار دعمها لقطاع التعليم.

وقالت إدارة المدرسة في مناشدتها لوزارة التربية والتعليم وقيادة محافظة عدن عبر "عدن برس": قبل ستة أشهر كانت مدرسة بارباع حديث كافة وسائل الإعلام العالمية قبل العربية عندما فجّر انتحاري نفسه وقتل نحو سبعين مجنداً وجرح نحو مائة آخرين من كتائب المحضار، ولكن اليوم صارت منسية بما فيها السلطات المحلية وإدارة التربية بعدن ووزارة التربية والتعليم التي يداوم وزيرها بعدن.

وأضافت: تفجرت واجهة المدرسة الثانوية للبنات التي كانت تستخدمها كتائب المحضار وتأخر كثيراً قائدها بسام المحضار، لمطالب المغادرة وإخلاء المدرسة والانتقال إلى موقع آخر، وبعدها انتقلت تلك الكتائب إلى مصنع الغزل والنسيج وتركت المدرسة هكذا دون أن تتحمل مسؤولية تأخر الخروج منها والانتقال وصار الطلاب اليوم يدفعون ثمن ذلك.

وذكرت أنه باتت اليوم مدرستين في مدرسة واحدة، كون طالبات مدرسة بارباع يتبادلون الدوام مع مدرسة نورالدين قاسم المجاورة لها، حتى تحظى مدرستهم بصحوة من قِبل المسؤولين في محافظة عدن ووزارة التربية والتعليم، الذين للأسف يتجاهلون مأساة الطالبات ومصير المدرسة، ورفع الكل يده من مسؤولية إعادة واجهتها وتأثيتها بعد أن تعرضت للنهب عقب تفجيرها.