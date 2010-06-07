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مقتل ثلاثة عشر وإصابة آخرين من الانقلابيين في بيحان بشبوة

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عدن برس الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
قُتل نحو ثلاثة عشر وأُصيب آخرين من عناصر الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، صباح اليوم، في هجوم مسلح فاشل أحبطته قوات الجيش الوطني والمقاومة كان يستهدفها في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.
وأكد مصدر عسكري أن قوات من اللواء 26 مشاة وكتيبة الحزم والمقاومة، تصدت لهجوم مسلح شنته الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي وصالح، في محاولة منها لاستهداف قوات الجيش والمقاومة في جبهة "الساق" الواقعة غرب مديرية بيحان.
وأشار إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين من جهة ثانية، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عشر عنصراً وإصابة آخرين من الانقلابيين.

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