حسن:استكمال تحرير معسكر العمري وعملية الرمح الذهبي تتجه الى المخا

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عدن برس/خاص-

أعلن اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن استعادة القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية مسنودين بطيران التحالف العربي بالكامل اليوم الاثنين معسكر العمري اخر معاقل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الواقع شرق مديرية ذو باب وتبة النمر في محافظة تعز والمطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوب غرب اليمن.

وقال حسن في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن قوات الجيش، تمكنت من تحرير معسكر العمري بالكامل بمشاركة طيران التحالف العربي وسط اندحار الميليشيا الانقلابية".

وأضاف حسن"أن أبطال الجيش يواصلون زحفهم نحو منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري، وأن المعارك على أشدها"..مؤكداً استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وكانت السفن الحربية التابعة للتحالف العربي قصفت في وقت سابق اليوم مواقع المليشيا الانقلابية في ميناء المخاء واسفرت عن تدمير معدات عسكرية ثقيلة وعن مقتل عشرات المسلحين الحوثيين.

وقال مسؤولون عسكريون أن العملية العسكرية للجيش في غرب تعز كبدت المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات فيما فر العشرات منهم الى منطقة المخا بعد تضييق الجيش عليهم.

وأضاف أن الشريط الساحلي الغربي يضم أكبر المديريات التي تشكل ثلث المساحة الجغرافية من محافظة تعز وهي مديرية ذوباب، مديرية الوازعية ومديرية موزع.. وقال :"أن قوات الجيش استكملت تحرير جبال كهبوب غرب تعز، ودارت معارك عنيفة في مفرق الوازعية والبرح مع تقدم قوات الجيش نحو تحرير المديرية بالكامل.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا في منطقة "يختل"، والطريق المؤدي إلى المخاء غربي تعز، فيما دمرت غارة دبابة وطقم وقتل من كانوا على متنها بمفرق موزع.

وأطلقت القوات الحكومية يوم السبت عملية عسكرية واسعة اسمتها (الرمح الذهبي) لتحرير ما تبقى من مناطق تشرف على مضيق باب المندب وكذا مواقع تمركز المليشيا في جبهات الوازعية و مقبنة غربي تعز وتم تحرير تلتي عبدالقوي بمنطقة الأخلود بجبهة مقبنه.

*الصورة عن الزميلة عدن تايم للاليات العسكرية المشاركة في العملية في باب المندب قبل يومين...