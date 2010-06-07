اللواء النوبة: الجنوب فقد أحد رجاله الشرفاء وقادته المغاوير باستشهاد الصبيحي

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / سبأ -
وصلت إلى ميناء حولاف بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، السفينة السياحية "ميد دريم" في أولى رحلاتها من المكلا إلى سقطرى.
وحملت السفينة "ميد دريم"، أكثر من 200 شخص، من أبناء محافظة سقطرى والاعلاميين وطلاب الجامعات.
واعتبر محافظ سقطرى اللواء سالم السقطري، تدشين الرحلات الأسبوعية من وإلى الجزيرة، ستساهم في تخفيف معاناة أبناء المحافظة، وتعمل على تنشيط زيادة الحركة السياحية إلى محافظة سقطرى، بعد انقطاع جرّاء الأوضاع التي تعيشها البلاد.
ولفت السقطري إلى ما يتمتع به الأرخبيل، من أجواء مناخية مختلفة ومناظر طبيعية، ويضم المحميات السياحية والبيئية.
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|