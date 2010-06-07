اللواء النوبة: الجنوب فقد أحد رجاله الشرفاء وقادته المغاوير باستشهاد الصبيحي

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عدن برس / سبأ -

وصلت إلى ميناء حولاف بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، السفينة السياحية "ميد دريم" في أولى رحلاتها من المكلا إلى سقطرى.

وحملت السفينة "ميد دريم"، أكثر من 200 شخص، من أبناء محافظة سقطرى والاعلاميين وطلاب الجامعات.

واعتبر محافظ سقطرى اللواء سالم السقطري، تدشين الرحلات الأسبوعية من وإلى الجزيرة، ستساهم في تخفيف معاناة أبناء المحافظة، وتعمل على تنشيط زيادة الحركة السياحية إلى محافظة سقطرى، بعد انقطاع جرّاء الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ولفت السقطري إلى ما يتمتع به الأرخبيل، من أجواء مناخية مختلفة ومناظر طبيعية، ويضم المحميات السياحية والبيئية.