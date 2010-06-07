اللواء النوبة: الجنوب فقد أحد رجاله الشرفاء وقادته المغاوير باستشهاد الصبيحي

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عدن برس / خاص -

أصدر قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة اللواء الركن ناصر النوبه، بلاغاً صحفياً نعى فيه قائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي، الذي استشهد يوم السبت الماضي خلال قيادته المعارك المسلحة ضد ميليشيا الانقلابين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح في جبهة باب المندب الساحل الغربي للبلاد.

وقال اللواء النوبه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ استشهاد القائد المغوار البطل والأخ العزيز العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء ثالث حزم رئيس مجلس الحراك بمحافظة عدن الذي ارتقى يوم السبت 7 يناير 2016م شهيدا في ميدان الشرف والعزه و الكرامة اثناء تقدمه صفوف المقاتلين الأبطال في معركة تطهير منطقة كهبوب م لحج.

وأضاف: أن الشهيد عمر سعيد الصبيحي.. يعد واحداً من خيرة رجال الجنوب الشرفاء الذين حملوا على أكتافهم هم وطن فكان نعم الزميل والاخ الناصح حيث تشاركنا معا احلك الظروف العصيبة التي عانى منها الجنوب وابنائه من سطوة نظام مستبد طيلة سنوات مريرة ساد فيها القمع والملاحقة للقادة العسكريين إذ كان الصبيحي من كبار المساهمين في تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين الجنوبيين تلك البذره الطيبة التي صنعت مجد النضال السلمي للجنوب وابنائه وخرجت من عباءتها المظلة الأكبر "الحراك الجنوبي السلمي" عام 2007 لتعم كافة المناطق والقرى الجنوبية.

وواصل حديثه بالقول: نعم فقدنا بإستشهاد العميد عمر سعيد الصبيحي واحدا من أفضل وأصدق أبناء الجنوب وأحد أبطاله الميامين الذين سجلوا بأحرف من نور وعلى مدى سنوات عجاف نضالا ثوريا فريدا و ملاحم بطولية يشهد له التاريخ في مواجهة سطوة الاحتلال وقوته العسكرية التي مارست ضدنا اسوأ صور الإجرام والبطش ولكن بعزيمة من الله وقوة حقنا استطعنا كسر تلك الأداة الإجرامية التي ارادت منع إنطلاق ثورتنا التحررية الجنوبية.

ولفت اللواء النوبه إلى أن الشهيد عمر الصبيحي، لم يكتف بذلك فحينما سنحت فرصة بزوغ مارد جديد في مواجهة قوى الإحتلال تقدم صفوف ابنائنا الشباب الذين شكلوا المقاومة الجنوبية التي قهرت جحافل المليشيات الحوثية العفاشية الزاحفة من الكهوف للإنقضاض مجددا على الجنوب وعاصمته الأبدية عدن، فكان الصبيحي احد الأبطال الرواد في صناعة تاريخ اخر من مجد التحرير والانتصار للجنوب في دحر ذلك الغزو ومنعهم من دنس ارض الجنوب.

وأختتم اللواء النوبه بلاغه بشأن استشهاد الصبيحي، بالإشارة إلى إن فاجعتهم كبيرة وأليمة على فقدان هذا الرجل، وقال: وإذ نشاطر الجميع الأحزان نعزي أنفسنا وعموم شعبنا لنتوجه بأصدق تعازينا إلى أسرة الشهيد وأهله وذويه.. سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.