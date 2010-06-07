تقرير أممي يكشف عن استمرار إيران بتهريب السلاح إلى اليمن ولبنان

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عدن برس / متابعات -

كشف تقرير سري للأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، عن قيام إيران بخرق الحظر على السلاح، وإرساله إلى ميليشيا الحوثي في اليمن،

و"حزب الله" في لبنان.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن في 18 يناير الجاري، اتهام من فرنسا، بضبط شحنة من السلاح في شمال المحيط الهندي في مارس 2016، كانت قادمة من إيران، ورجحت بانها كانت ذاهبة إلى اليمن، بحسب "رويترز".

وقال بان كي مون قبل أن يخلفه أنطونيو غوتيريس في أول يناير "إن إيران قد خرقت الحظر على السلاح، وذلك بتزويدها "حزب الله" اللبناني بأسلحة وصواريخ".

وأوضح التقرير أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المنار التلفزيونية في 24 يونيو 2016، أن ميزانية حزب الله ورواتبه ومصاريفه وأسلحته وصواريخه تأتي كلها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعرب مون عن قلقه البالغ بسبب تصريح أمين عام حزب الله والذي يشير إلى أن نقل الأسلحة والمواد المرتبطة له من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ربما يجري مخالفة "لقرار لمجلس الأمن الدولي".