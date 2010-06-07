الأزمة السعودية الإيرانية ومصاعب الاقتصاد تضغط على حياد عمان

ألاخبار

عدن برس/خاص-

أكد محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي على ضرورة تفعيل دور مجلس حكماء عدن بحيث تلعب النخب المثقفة في العاصمة عدن ومجلس حكمائها دورا كبيرا في الاسهام و المشاركة المجتمعية في صناعة القرار

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ صباح اليوم الثلاثاء بديوان المحافظة اجتماع مجلس حكماء عدن الذي صدر قرار تأسيسه من قبل محافظ عدن السابق الاح الشهيد اللواء جعفر محمد سعد حيث ناقش جملة من المواضيع الهامة التي تعيد للعاصمة عدن مكانتها التاريخية والثقافية والسياحية والمدرجة في خطة أعماله للفترة القادمة.

بدوره تحدث الكاتب والمؤرخ التاريخي نجيب اليابلي عن مجلس شورى عدن وأمجاد عدن ووجهها المدني أن تكون عاصمة الثقافة ومدينة المسرح كما انها مدينة المساجد حيث أن نسبة المساجد فيها لا تحصيه أي مدينة آخرى عدى مدينة حضرموت حيث نسبة المساجد فيها اكثر من ثلاث مئة مسجد ، وهي مدينة الوسطية والاعتدال ،ويجب أن نكون غيورين على عدن فهمي خاصه للجميع وتحتضن الجميع.

واضاف نأمل أن يكون هذا الجمع الطيب نواة لإعادة مجد عدن الحقيقي ولن نعمل هنا سوا على إعادة تأهيل وامتداد كل الجهود السابقة المشكلة بالمجلس الاستشارات ومجلس البلدية بتواجدهم المستمر لكل زمان ومكان .

وكان اجتماع مجلس حكماء عدن صوت بجميع اعضائه على اختيار ترشيح المحافظ الزبيدي للمؤرخ التاريخي والكاتب الصحفي المعروف نجيب يابلي لرئاسة مجلس حكماء عدن خلال الفترة القادمة.