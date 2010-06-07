قصف جوي يستهدف الحوثيين اثناء تدريب ليلي في البحر الأحمر

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عدن برس/عدن-

طالبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء السلطات العسكرية بإخراج المعسكرات من مدينة عدن التي تتخذها العاصمة المؤقتة لليمن وأمرت بتسليم مهمة الأمن الى وزارة الداخلية.

وفي اجتماعٍ لها شددت الحكومة على إعادة بناء الألوية العسكرية على أساس وطني لتجاوز المناطقية والطائفية والمذهبية والحزبية.

كما أكدت على "ضرورة إعادة البناء للقوات المسلحة تسليحاً وتدريبات وتأهيلاً" وكذا إزالة الحواجز الأمنية التي تعيق الحركة المرورية وتخفيف عدد النقاط العسكرية مع أخذ الترتيبات الأمنية اللازمة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) فقد أوصت الحكومة بتشكيل لجنة مناصحة ليستفيد منها العائدون من الفكر الضال في إشارة لعناصر تنظيم القاعدة.

ووجهت الحكومة بإعادة عمل اللجنة الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب، برئاسة وزير الخارجية حسين عرب وأعضائها ورفع تقرير عن عملها في الجلسة القادمة.

من جهة ثانية قال تقرير لوزير الداخلية إن الاوضاع الأمنية في عدن وباقي المحافظات المحررة شهدت تحسناً أمنياً ملحوظاً وتفعيل لأعمال أقسام الشرطة والنيابات العامة والمحاكم والمرور.