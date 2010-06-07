قصف جوي يستهدف الحوثيين اثناء تدريب ليلي في البحر الأحمر

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عدن برس / سبأ -
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2017 قضت المادة الأولى منه بتعيين التالية اسمائهم في المهام المذكورة قرين كل أسم:
- حسين منصور سعيد أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
- أبو الفضل أحمد الصعدي أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء لقطاع البرامج والخطط.
- عزيز حمود ناشر أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء لقطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2017 قضت المادة الأولى منه بتعيين عبدالسلام عبدالله باعبود نائباً لوزير الادارة المحلية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2017 قضت المادة الأولى بتعيين كل من:
- اللواء محمد سالم بن عبود الشريف وكيلاً لوزارة الداخلية.
- العميد الدكتور أحمد أحمد الموساي وكيلاً لوزارة الداخلة لشؤون الأمن.
- العميد عبدالله يحيى جابر وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية.
- العميد أحمد علي مسعود وكيلاً مساعداً لوزارة الداخلية لشؤون الأمن.
- العقيد عبدالناصر عثمان وكيلاً مساعداً لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
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