قصف جوي يستهدف الحوثيين اثناء تدريب ليلي في البحر الأحمر

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حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ بدعم التحالف العربي

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عدن برس الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017

عدن برس / ردفان: خاص -
شهد معسكر القطاع الغربي بردفان صباح اليوم حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ والتدخل السريع بحضور قائد الحزام الأمني بردفان مختار النوبي والقيادات الأمنية والعسكرية ومدراء عموم المديريات ومدراء الأمن العام.
وخضعت هذه الدفعة لتدريبات مكثفة استمرت شهر ونصف على أيدي ضباط عسكريين ذو خبرة، تلقوا فيها كل فنون القتال، كما تم تدريبهم على كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وتمت تدريبات وتخرج الدفعة العسكرية بدعم من قوات التحالف والقيادة العليا في الحزام الأمني وبإشراف قائد الحزام الأمني بردفان مختار النوبي.
وأشاد قائد الدفعة الفريق محمد صالح الحجيلي بمستوى الانضباط والفهم السريع أثناء التدريب من قبل جميع الأفراد، وهذا يدل على حب الأفراد لوطنهم وتمسكهم بالعقيدة القتالية الصحيحة بعيداً عن الولاءات الضيقة.
الجدير ذكره أن معسكر القطاع الغربي بردفان أول معسكر يسقط بأيدي المقاومة الجنوبية قبل اجتياح الحوثي للجنوب بأيام، والخريجون جميعهم من أفراد المقاومة الجنوبية الذين كانوا في مقدمة الصفوف لقتال الغزاة المعتدين (الحوثي وعفاش) أثناء اجتياحهم للجنوب عام 2015.

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