إقالة وزير حقوق الإنسان وتعينه سفيرا لليمن لدى المغرب

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عدن برس / خاص -

حسمت شرطة محافظة الضالع بقيادة مديرها العام العميد ركن عبيد محمد قاسم، اليوم، أزمة النقاط المتمركزة في عدد من المواقع وتقوم بفرض

الجباية والتقطع بشكل خارج عن القانون، وآخرها تعرض إحدى الشاحنات التابعة لأحد أبناء مريس في الخط العام نقطى دار السمين لإطلاق نار ما تسبب بحرقها.

وطالبت اللجنة الأمنية في محافظة الضالع أفراد النقطة تسليم أنفسهم ورفع كافة النقاط الأخرى غير الرسمية، وأقرت بقاء ثلاثة نقاط هي الربظ ومحطة الشنفرة وطاهر مسعد على المدخل الحدودي في سناح.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على أغلب المواقع التي كانت تتمركز فيها نقاط الجباية والتقطع الخارجة عن القانون، وذلك عقب اشتباكات مسلحة خاضتها قوات الأمن والعناصر المسلحة في النقاط الواقعة بمناطق الكبار شمال شرق الضالع، وحذرت السلطات الأمنية من رفع السلاح في وجه الدولة ومحاولة زعزعة أمن واستقرار الضالع.