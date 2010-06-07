إقالة وزير حقوق الإنسان وتعينه سفيرا لليمن لدى المغرب

ألاخبار

عدن برس / خاص -

نجا قيادي في قوات الحزام الأمني وأُصيب ومعه آخرين من مرافقيه بعضهم إصاباتهم خطيرة، اليوم، إثر استهداف

موكبهم بسيارة مفخخة كانت مركونة على الطريق العام الرابط بين مدينتي لودر والعين في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأفادت مصادر محلية في أبين بتصريحات لـ"عدن برس"، أن سيارة مفخخة كانت مركونة على الطريق العام الذي يربط بين مدينتي العين ولودر، انفجرت مستهدفة موكب قائد القوة العسكرية التابعة للحزام الأمني المتمركزة في جبل يسوف بلودر أمين السقاف، ما أسفر عن إصابته ومعه عدد من الجنود المرافقين له بجراح خطيرة نتيجة الانفجار.

ورجّحت المصادر أن تكون السيارة المفخخة تم ركنها من قِبل عناصر مسلحة تابعة للجماعات الإرهابية التي تحاول فرض سيطرتها على عدد من المناطق والمدن في أبين.

وحصل عدن برس على اسماء ضحايا التفجير وهم : القتيل مصطفى السيد .. والجرحى محمد حسين السقاف وفهد عوض علي العجرة، فيصل جعبل الكازمي وحسين بن حسين راجح.