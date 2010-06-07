-جثمان الشهيد عمر الصبيحي يوارى الثرى وسط تشييع جماهيري كبير بمنطقة صلاح الدين صور

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عدن برس/خاص-

شيعت جموع غفيرة من أبناء عدن والجنوب قاطبة يتقدمهم قيادات الجيش والمقاومة الجنوبية عصر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم الى مثواه الاخير في مقبرة منطقة صلاح الدين عصر اليوم الأربعاء.

وكانت قبائل الصبيحة تسلمت ظهر اليوم جثمان الشهيد الصبيحي الذي قتل يوم السبت اثناء قيادته معركة تحرير منطقة كهبوب قرب باب المندب جنوب غرب اليمن قبل ان تحتطفها مليشيا الحوثي وصالح للمساومة بها.

وقالت مصادر قبلية لعدن برس أن وساطة قبلية من مشائخ القبيطة وحيفان يشاركها محافظ لحج المعين من قبل الحوثيين احمد جريب الصبيحي تسلموا جثة الشهيد عمر الصبيحي ظهر اليوم الأربعاء في منطقة الهجر التابعة لبلدة الراهدة ومن ثم قاموا بنقلها الى منطقة الصبيحة في كهبوب وتسليمها الى اسرة الصبيحي.

وسجلت اسرة الشهيد عمر الصبيحي القيادي الحراكي والعسكري يوم أمس الثلاثاء موقفا مشرفا عقب رفضها تسلم جثمان والده من الحوثيين إلا بعد قبولهم بشروطهم المتمثلة بإطلاق سراح اسرى حوثيين الى جانب انسحاب قبائل الصبيحة من المناطق التي سيطروا عليها خلال اليومين الماضيين وكذا عدم خوضهم القتال الى جانب القوات الحكومية الشرعية.

وأكدت المصادر القبلية ان موكب جثمان الصبيحي انتقل من مديرية حيفان بمحافظة تعز متجها الى منطقة طور الباحة بمحافظة لحج حتى وصلت الى منطقة صلاح الدين بعدن حيث يقع منزل الصبيحي.

*تصوير الزميل علي المسقعي