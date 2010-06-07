نقابة الصحفيين: تشييع جثمان الصحفي محمد العبسي يوم الجمعة القادمة

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عدن برس / خاص -
قال بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين إن الوسط الصحفي والاعلامي يشيع يوم الجمعة القادمة جثمان المرحوم محمد العبسي.
وأضاف البيان أن جثمان المرحوم العبسي سيواری الثری في مقبرة الشهداء في سواد حنش جوار الفرقة الاولی مدرع بعد الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة في جامع التقوی في شارع القاهرة (الدائري الشمالي).
ونوهت نقابة الصحفيين بأن عملية دفن الجثمان تأتي بعد عملية التشريح واستكمال الاجراءات الخاصة بنقل عينة من أجزاء الجسم المختلفة إلی الخارج ووصول العينة إلی العاصمة الاردنية عمان مساء الأربعاء إلی مركز الأدلة الجرمية الأردنية، وذلك للفحص ومعرفة اسباب الوفاة.
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