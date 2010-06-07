الساحل الغربي .. انتصارات إستراتيجية للشرعية والتحالف وضربة موجعة للانقلابيين

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عدن برس / خاص -

قام محافظ العاصمة عدن اللواء / عيدروس الزُبيدي، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى مبنى المجلس المحلي لمديرية خورمكسر، حيث كان في استقباله مدير عام المديرية عوض مشبح والموظفين.

واطلع المحافظ الزُبيدي، على حجم الدمار الذي تعرض له المبنى بسبب الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على عدن.

من جانبه قدم مشبح شرحاً مفصلاً حول مشروع تحديث قاعدة البيانات لمديرية خورمكسر التي تشمل كافة القضايا الخدمية والإدارية، لما له من أهمية في إعداد الخطط وتحديد الاحتياجات من المشاريع، كما أطلع مشبح، المحافظ الزُبيدي على ما تم انجازه من إزالة للبناء العشوائي الذي أعاق حركة السير في شوارع المديرية.

عقب ذلك قام اللواء الزبيدي بزيارة إلى الطريق الساحلي الدولي الذي يربط العاصمة عدن بالمحافظات الشرقية عدن - أبين - شبوة - حضرموت والمهرة، لتفقد سير العمل في مشروع رفع الكثبان الرملية التي غطت الطريق وأعاقت حركة مرور المركبات وتسببت في وقوع العديد من الحوادث، حيث كان في استقباله هناك مدير مؤسسة الطرقات والجسور م.عدن الذي يشرف على سير العمل.

كما تجول الزبيدي في شوارع مديرية خور مكسر، وتفقد خلال جولته سير العمل في مشروع رصف الطرقات بالأحجار للشوارع في أحياء القرية الروسية وحي السعادة والذي ينفذ من قبل مكتب الأشغال العامة بتكلفة اجمالية مقدارها 249 ألف دولار بمساحة 8300م مربع بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة "UNDP".

رافق المحافظ الزبيدي في هذه الزيارة م. غسان الزامكي وكيل محافظ عدن لشؤون المشاريع، وعوض مشبح مدير عام مديرية خور مكسر.