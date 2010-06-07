الساحل الغربي .. انتصارات إستراتيجية للشرعية والتحالف وضربة موجعة للانقلابيين

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عدن برس / سبأ -
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، قراراً جمهورياً رقم ( ١٠) لسنة 2017م قضى بتعيين نجل الشهيد قائد اللواء الثالث حزم العميد ركن عمر سعيد الصبيحي، وهو وضاح عمر سعيد الصبيحــــي وكيلاً مساعداً لوزارة الأوقاف والإرشاد.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
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