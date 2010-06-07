الساحل الغربي .. انتصارات إستراتيجية للشرعية والتحالف وضربة موجعة للانقلابيين

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عدن برس / تقرير خاص -

تعد الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية وقوات التحالف العربي على حساب ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، في إطار العملية العسكرية "الرمح الذهبي" في جبهات القتال بلساحل الغربي في منطقة باب المندب وذُباب، بمثابة انتصار إستراتيجي لقوات الشرعية والتحالف العربي وضربة موجعة للانقلابيين.

ومن شأن تلك الانتصارات المساهمة بشكل كبير جداً في تأمين الشريط الساحلي غربي البلاد، والقضاء على كافة تهديدات ميليشيا الانقلابيين لخطوط التجارة والملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي، كما لها أهمية كبرى في تأمين خطوط الملاحة الدولية والقضاء على عمليات التهريب المتعمدة للسلاح والممنوعات.

كما تكمن أهمية تلك الانتصارات في قطع خطوط إمدادات الانقلابيين بالسلاح في تعز عبر الشريط الساحلي من الحديدة، وأيضاً لها دافع معنوي كبير لدى قوات الجيش والمقاومة في استكمال تحرير المناطق والمدن التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح، وعلى وجه الخصوص محافظة تعز، وكذا السير بثبات نحو تحقيق مزيداً من الانتصارات والقضاء على الانقلابيين، رغم بعض الصعوبات التي واجهتهم وأبرزها كثافة اﻷلغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية بشكل كبير وغير متصور ومتوقع.

وعلى الصعيد ذاته، فان سيطرة قوات الشرعية ممثلة بالجيش والمقاومة المسنودة بقوات التحالف العربي على مناطق باب المندب والمخا في الساحل الغربي، يوسع سيطرة الدولة على كافة منافذها البحرية في الغرب والشرق، وذلك بحد ذاته يعد تأكيداً بأن قوات الشرعية والتحالف تمكنت منذ انطلاق العملية العسكرية من تحقيق انتصار إستراتيجي بالمعنى العسكري، وتوجيه ضربة عسكرية موجعة للانقلابيين ستؤدي إلى انهيار ميليشيا الحوثي وصالح.