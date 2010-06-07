شرطة جدة تحتجز المذيع بامرحول وزملاءه يعتزمون مقاضاة مدير قناة عدن

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عدن برس/عدن-

بدا الفريق الهندسي والفني بقناة عدن اليوم الخميس اعمال تقييم لوضع القناة ومدى جاهزيتها للبث واستئناف العمل فيها مجددا من العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

وقال ايمن محمد ناصر النواصري وكيل وزارة الاعلام والمكلف من قبل وزير الاعلام بالاشراف على عمل تلك الفرق الهندسية والفنية في قناة عدن الفضائية انه وفي ضؤ توجيهات وزير الاعلام الاخيرة والخاصة بسرعة حصر الاضرار التي تعرضت لها القناة تم النزول اليوم للاطلاع على جاهزية القناة لرفع تقرير بذلك للاخ وزير الاعلام الذي بدوره سيرفعه للقيادة السياسية.

واشاد الوكيل النواصري بالجهود التي يبذلها الفريق الذي يعمل بروح الفريق الواحد.

واستبشر الوكيل النواصري خيراً بهذا العمل الذي سيؤدي في نهايته الى اعادة حاضرة عدن الاولى ومعلمها ومنبرها قناة عدن وسيعيد لها مكانتها التي ظلت محافظة عليها حتى مع اشتداد الازمة السياسية .

وتأتي هذه المساعي وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاعلام معمر الارياني في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعودة عمل المؤسسات الاعلامية في عدن وفي مقدمتها قناة عدن.

يذكر ان الدور البارز الذي لعبته القناة في حرب صيف 2015 كان صفحة تضاف الى صفحاتها الناصعة والتي سطرها المخلصون من ابناء القناة تلك الصفحات ستروي يوما ما جهود كل الابطال من ابناء القناة.