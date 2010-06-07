مؤسسة "سامح" تعقد ندوتها الثانية حول (التسامح والتصالح) بمشاركة سياسيين واكاديميين

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عدن برس / متابعات -

قال الجيش الأميركي إنه قتل ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في ضربتين في وسط اليمن الأسبوع الماضي وفي أواخر ديسمبر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن ضربة شنت في الثامن من يناير قتلت عنصرا للقاعدة وإن ضربة نفذت في 29 ديسمبر قتلت اثنين من أعضاء التنظيم.

وأضاف البيان أن الضربتين وقعتا في محافظة البيضاء، ولم يذكر البيان كيف تم تنفيذ الضربتين.