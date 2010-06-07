مؤسسة "سامح" تعقد ندوتها الثانية حول (التسامح والتصالح) بمشاركة سياسيين واكاديميين

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عدن برس/خاص-

نظمت مؤسسة التسامح وتعزيز السلم الأهلي "سامح" في مقرها بخورمكسر بالعاصمة عدن الحلقة النقاشية الثانية بعنوان (التسامح ودورة في بناء الدولة) في إطار نشاطها الفكري والثقافي والذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى الـ(11) لإنطلاقة (التصالح والتسامح) في جنوب اليمن.

واستضافت الندوة التي ادارها الأخوين أحمد الربيزي رئيس المؤسسة وعارف عبدالحالمي مسؤول الدائرة الاعلامية بالمؤسسة عدد من الأكاديميين والسياسيين وقادة النضال الوطني والشباب الذين تحدثوا عن انطلاقة فكرة (التصالح التسامح) من جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية في 13/يناير 2006م، أحد أبرز الأحداث في تاريخ الجنوب منذ اكثر من عقدين من الزمن، وهذا الحدث الذي ساعد في إشعال جذوة النضال الوطني (الحراك الجنوبي) وما حققه من أنتصارات وأهمها أنتصار مقاومة شعب الجنوب في منتصف عام 2015م بصد الغزو الحوثي – وحليفه المخلوع (عفاش) وهو الأنتصار العربي الذي يتفاخر به كل العرب بمساعدة عاصفة الحزم الي أطلقها (التحالف العربي) في 24 مارس 2015م.

وأكد المتحدثون في "حلقة النقاش" ضرورة العمل على تجسيد مبادئ التسامح كثقافه مجتمعية وجعله أهم مقومات بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحترم حق المواطنة وأهمية الشراكة بين المكونات الوطنية والسياسية والمجتمعة وتطرقت المناقشات الى ضرورة انتقاد الأخطاء ومحاربة أي بؤر فساد بموضوعية بحتة كون الموظف الفاسد لا يمثل الا نفسه، والتنبه الشديد من الانزلاق خلف من يبثون الإشاعات التي تصدر من مطابخ أعداء الجنوب، والتعامل بوعي ومسئولية وحرص وطني، في التعامل مع القضايا الخلافية، والعمل بضمير ورفض الفساد من أي جهة كانت، لان شعبنا لن يقبل التعايش مع الفساد كأمر واقع.

واعتبر المتحدثون انطﻻقة (التصالح والتسامح) من جمعية ردفان الخيريه الأجتماعية بالعاصمة عدن كانت حالة إبداع شعبي وعلينا الآن ابتداع الوسائل والأساليب المؤسسية لتعزيزه والحفاظ عليه وما انطﻻق وتأسيس مؤسسة "سامح" الا أحد أهم وسائل الإبداع المؤسسي.

وعبر عدد من المشاركين عن أسفهم عن حالات التباين بين مكونات العمل الوطني والذي له تأثير سلبي في مجرى الأحداث مؤكدين على ضرورة وأهمية الإسراع في تكوين (حامل سياسي) وطني يستطيع إدارة المرحلة وتحقيق الاستحقاقات السياسية والوطنية وان لا نظل مجرد متلقيين لما تنتجه الأجندات الخارجية.

وأكد المتحدثون على ضرورة دعم القيادات الحنوبية المنخرطة في إطار مؤسسات الشرعيه وتعزيز دورهم بما يمكنهم من النهوض بمهامهم الوطنية والمجتمعة وافشال كل المحاولات التي تعمل على اظهارهم بمظهر العاجز عن إدارة الدولة، وكذا تشجيع الشباب للألتحقاق بالجيش وبمؤسسات الأمن لما لذلك من أهمية في الدفاع عن الأرض من أي تهديدات تستهدف أمننا الوطني وأمننا القومي العربي.

وأشاد المتحدثون بدور الرئيس عبدربه منصور هادي ودور دول التحالف العربي وعلى رئاسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إطلاق عاصفة الحزم والتي ساعدت شعب الجنوب في الدفاع عن أرضه وصد الغزو والعدوان الحوثي – العفاشي وكذا الدفاع عن الأمن القومي العربي، وإفشال المشروع الفارسي في السيطرة على مياهنا وأرضنا العربية، مطالبين الرئيس هادي ودول التحالف العربي تقدير تضحيات شعب الجنوب، وأحترام نضاله المشروع في حقه بإستقلال بلاده وتقرير مصيرها.

كما تطرقت الندوة لعدة قضايا ترتبط باستقرار ونشر ثقافة السلم والتأخي وتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية واجمع المتحدثون على أهمية أنشاء مؤسسة "سامح" باعتباره عمل نوعي وإضافة نوعية للعمل المؤسسي وضرورة دعمها وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع.

شارك في الحديث والنقاش والحديث حسب التسلسل الأخوة التالية اسمائهم:

الأستاذ أمين محمد صالح وكيل محافظ الضالع

المحامي يحيى غالب الشعيبي

القيادي سالم بن دغار

الاستاذ فؤاد راشد

الأستاذ أحمد الربيزي

العميد بجاش الأغبري

الشيخ نصر هرهره

القاضي صلاح راشد

الاستاذ عبود الدباني

الدكتور حسين العاقل

الاستاذ عبد الفتاح مثنى قاسم

القيادي الشبابي محمد الحضرمي

الاستاذ محمود عبدالله محمد

الدكتور محمود شائف

الشيخ محمد الكاش

الاستاذ عارف الشواحي

الاستاذ عارف بن عبد الحالمي

وجمع من الحاضرين المهتمين من الناشطين والشخصيات الاجتماعية..